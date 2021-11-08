США відкривають в'їзд туристам з Європи після 20 місяців заборони на подорожі

США знову відкривають свої кордони в понеділок для вакцинованих іноземних мандрівників, знявши 20-місячну заборону на в'їзд.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Заборону запровадив колишній президент Дональд Трамп через пандемію COVID-19. Він стосувався неамериканських громадян із понад 30 країн, включаючи Велику Британію та держави ЄС.

Згідно з новими правилами, іноземні мандрівники повинні надати доказ вакцинації перед польотом, отримати негативний результат тесту на COVID-19 протягом трьох днів після приїзду та передати свою контактну інформацію. Проходити карантин не потрібно.

В'їзд дозволяється, зокрема, вакцинованим мандрівникам з України.

Особи вважаються повністю вакцинованими щонайменше через 2 тижні після отримання будь-якої з однодозових вакцин, схвалених до використання США або ВООЗ (наприклад, Janssen), або останньої дози з серії дводозових вакцин проти COVID-19, схвалених США або ВООЗ для екстреного використання.

Нагадаємо, посли ЄС погодили виключення України із "зеленого списку" для подорожей цього тижня. Це рішення очікувалося вже тривалий час з огляду на погіршення ситуації з коронавірусом в Україні.

Рішення про виключення України зі списку автоматично не означатиме зміни правил перетину кордону. Проте країни ЄС, як правило, дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Що означає виключення України зі списку та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті: Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців

В МЗС також публікували детальні роз'яснення, чого очікувати після виключення України із "зеленого списку".