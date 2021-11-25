Польща готується спростити отримання "карти перебування" для працівників з України

Пакет змін до закону про іноземців у Польщі, який вже схвалений Сеймом, передбачає спрощення процедур для отримання "карти перебування", що спросить легалізацію у тому числі для українців, які хочуть залишатися працювати у Польщі.

Про це йдеться у статті на сайті "Європейської правди", яка вийшла за підтримки EWL Group.

Нововведення мають заохотити закордонних працівників подавати заяву на дозвіл на тимчасове чи постійне проживання у Польщі (т.зв. "карту перебування", яка видається іноземцям у Польщі на термін до трьох років).

При поданні заяви на "карту перебування" більше не вимагатимуть наявність задокументованого місця проживання у Польщі та постійного джерела доходу. Замість цього вистачить інформації про те, що заробіток закордонного працівника – не менший від мінімальної заробітної плати у Польщі.

На практиці це означатиме, що іноземець, який подає заяву на надання йому дозволу на тимчасове чи постійне проживання у Польщі, не повинен буде долучати до документів умови оренди житла чи документ, який підтверджує право власності на квартиру.

Для підтвердження соціального забезпечення українцям достатньо буде надати договір працевлаштування з вказаною заробітною платою.

Теоретично це вплине і на час обробки заявок, тому що зменшиться перелік інформації, яку потрібно перевіряти.

Також у проєкт внесли перелік обставин, які не вимагають від іноземця зміни (видачі нового) дозволу на проживання та роботу в Польщі. Це, наприклад, зміна займаної іноземцем посади зі збереженням переліку його обов'язків або збільшенням годин праці зі зростанням зарплати. За діючими правилами, зміна назви посади іноземця, який працює за трудовим договором, вимагає повторного подання заяви на дозвіл на роботу, а також дозвіл на проживання у Польщі.

За зміни до законодавства ще має проголосувати Сенат – вища палата польського парламенту, після чого документ надійде на підпис президента Польщі.

Зміни набудуть чинності через 14 днів з дня їхнього опублікування, скоріше за все – в першому кварталі 2022 року.

Детальніше про зміни, передбачені проєктом - у статті за підтримки EWL Group Польща спрощує працевлаштування іноземців: що зміниться для громадян України.