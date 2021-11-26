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Посли G7 обговорили реформи з Порошенком

П'ятниця, 26 листопада 2021, 08:52

Посли країн "Групи семи" зустрілися з лідером "Європейської солідарності" Петром Порошенком, щоб обговорити з ним безпеку, економіку і реформи. 

Про це повідомило британське головування в групі підтримки реформ в Україні послів країн G7, пише "Європейська правда".

 Відзначається, що посли зустрілися з колишнім президентом і лідером "Європейської солідарності" "для обговорення ситуації з безпекою, економікою, COVID-19 та реформами, включно з реформою судової системи, зміцненням антикорупційних інституцій".

У повідомленні наголошується, що посли "продовжують обмінюватися думками з широким колом співрозмовників із українського уряду, політики та громадянського суспільства, демонструючи солідарність з усією країною, оскільки вони підтримують реформи, які підвищують стійкість та процвітання України".

Нагадаємо, раніше посли країн G7 закликали Раду схвалити закон про СБУ, як критично важливий для початку реформи.

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G7 (група семи)
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