Послы G7 обсудили реформы с Порошенко

Послы стран "Группы семи" встретились с лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко, чтобы обсудить с ним безопасность, экономику и реформы.

Об этом сообщило британское председательство в группе поддержки реформ в Украине послов стран G7, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что послы встретились с бывшим президентом и лидером "Европейской солидарности" "для обсуждения ситуации с безопасностью, экономикой, COVID-19 и реформами, включая реформу судебной системы, укрепление антикоррупционных институций".

Посли G7 зустрілися з колишнім Президентом і лідером @Euro_solidarity @poroshenko для обговорення ситуації з безпекою, економікою, Covid-19 та реформами, включно з реформою судової системи, зміцненням антикорупційних інституцій. 1/2 pic.twitter.com/yUWTrI8XuB — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 25, 2021

В сообщении отмечается, что послы "продолжают обмениваться мнениями с широким кругом собеседников из украинского правительства, политики и гражданского общества, демонстрируя солидарность со всей страной, поскольку они поддерживают реформы, повышающие устойчивость и процветание Украины".

Напомним, ранее послы стран G7 призвали Раду одобрить закон об СБУ как критически важный для начала реформы.