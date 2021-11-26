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Укр / Рус
Укр / Рус

Послы G7 обсудили реформы с Порошенко

Пятница, 26 ноября 2021, 08:52

Послы стран "Группы семи" встретились с лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко, чтобы обсудить с ним безопасность, экономику и реформы.

Об этом сообщило британское председательство в группе поддержки реформ в Украине послов стран G7, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что послы встретились с бывшим президентом и лидером "Европейской солидарности" "для обсуждения ситуации с безопасностью, экономикой, COVID-19 и реформами, включая реформу судебной системы, укрепление антикоррупционных институций".

В сообщении отмечается, что послы "продолжают обмениваться мнениями с широким кругом собеседников из украинского правительства, политики и гражданского общества, демонстрируя солидарность со всей страной, поскольку они поддерживают реформы, повышающие устойчивость и процветание Украины".

Напомним, ранее послы стран G7 призвали Раду одобрить закон об СБУ как критически важный для начала реформы.

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G7 (группа семи)
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