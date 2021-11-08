Посли G7 закликали схвалити закон про СБУ, як критично важливий для початку реформи

Посли країн Групи семи закликали Верховну раду схвалити у другому читанні законопроєкт про Службу безпеки України.

Про це йдеться у заяві послів у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Посли G7 підтримують погляди в цій статті. Прийняття як законопроєкту 3196-Д, так і повністю узгодженого супутнього закону є критично важливим для початку реформи СБУ. Це посилить здатність України захистити себе від гібридної війни та інших загроз національній безпеці", - йдеться у повідомленні.

Посли G7 підтримують погляди в цій статті. Прийняття як законопроекту 3196-Д, так і повністю узгодженого супутнього закону є критично важливим для початку реформи СБУ. Це посилить здатність України захистити себе від гібридної війни та інших загроз національній безпеці 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 8, 2021

Посли таким чином відреагували на статтю керівників посольств ЄС, НАТО та США в Україні, а також очільника Консультативної місії ЄС, яка вийшла на сайті "Європейської правди".

Ще в жовтні посли країни Групи семи закликали парламент ухвалити закон про Службу безпеки України без внесення подальших правок.

14 липня комітет з нацбезпеки ВР ухвалив "комітетську версію" законопроєкту про СБУ, яку рекомендував Раді до схвалення у другому читанні та в цілому. Схвалений текст викликав однозначну підтримку від США, ЄС та НАТО.

Читайте статтю повністю: "Крок на шляху до НАТО та ЄС": чому Захід так чекає від України нового закону про СБУ