Президент США хоче обговорити з Зеленським і Путіним нарощування російських військ

Президент США Джо Байден планує поговорити з президентами України Володимиром Зеленським та Росії Владіміром Путіним щодо нарощування російських військ біля українських кордонів.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда"

"Найімовірніше", - відповів Байден 26 листопада на запитання журналістів про те, чи буде говорити з лідерами РФ і України.

Коли Байдена запитали про заяву Зеленського щодо розкриття змови про планування держперевороту в Україні за участю громадян Росії, він відповів: "Я стурбований. Ми підтримуємо територіальну цілісність України".

Також 26 листопада радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком щодо російських військ на кордоні України.

"Мав змістовну розмову з Салліваном. Обмінялися думками щодо ситуації на кордонах України. Домовилися про координацію дипломатичних зусиль з деескалації ситуації. Отримав запевнення у рішучій підтримці суверенітету та територіальної цілісності", - написав Єрмак у Twitter.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що отримує запевнення від західних партнерів у підтримці на випадок ескалації з боку Росії, але як це буде на практиці, поки невідомо.

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