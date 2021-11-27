Президент США хочет обсудить с Зеленским и Путиным наращивание российских войск

Президент США Джо Байден планирует поговорить с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным по поводу наращивания российских войск у украинских границ.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

"Вероятнее всего", - ответил Байден 26 ноября на вопросы журналистов о том, будет ли говорить с лидерами РФ и Украины.

Когда Байдена спросили о заявлении Зеленского о раскрытии сговора о планировании госпереворота в Украине с участием граждан России, он ответил: "Я озабочен. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины".

Также 26 ноября советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком по поводу российских войск на границе Украины.

"Был содержательный разговор с Салливаном. Обменялись мнениями по ситуации на границах Украины. Договорились о координации дипломатических усилий по деэскалации ситуации. Получил заверения в решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности", - написал Ермак в Twitter.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получает заверения от западных партнеров в поддержке эскалации со стороны России, но как это будет на практике, пока неизвестно.

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