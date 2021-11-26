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Зеленський про ризик ескалації з боку РФ: Захід запевняє у підтримці, але не знаю, як це буде

П'ятниця, 26 листопада 2021, 14:49

Президент України Володимир Зеленський отримує запевнення від західних партнерів у підтримці на випадок ескалації з боку Росії, але як це буде на практиці, поки невідомо.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави заявив під час пресмарафону у Києві.

"Ми публічно і непублічно отримали дуже пряму інформації від США, від Британії, Туреччини, країн Європейського Союзу, від Канади, що вони у будь-якому випадку на нашому боці і будуть нас підтримувати, якщо щось почнеться. Як це буде на практиці – я не знаю. Чітких таких речей я, скажімо так, не отримував", - сказав Зеленський.

Президент також сказав, що на сьогодні не йдеться про розміщення іноземних винищувачів на території України, в тому числі з Канади.

"Ми постійно закуповуємо чи отримуємо техніку. Ця робота ведеться постійно", - додав він.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що на тлі нарощування Росією військ біля кордонів України у низці світових столиць розробляють конкретні економічні заходи проти російської економіки.

Раніше телеканал CNN повідомив, що адміністрація Джо Байдена розглядає можливість відправити в Україну військових радників та нове обладнання, включаючи зброю.

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Зеленський Росія
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