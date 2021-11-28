Швейцарія ввела обмеження для прибулих з Британії, Чехії, Нідерландів через штам "Омікрон"

Швейцарія в суботу розширила карантинні обмеження для мандрівників, які прибувають із Британії, Чехії, Нідерландів, Єгипту та Малаві, щоб зупинити поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це заявило міністерство охорони здоров'я країни, пише "Європейська правда".

Мандрівникам з Британії, Чехії, Нідерландів, Єгипту та Малаві необхідно буде пред'явити негативний тест на COVID-19 після приземлення у Швейцарії і відбути 10-денний карантин, повідомило у Twitter Федеральне управління громадської охорони здоров'я.

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У повідомленні не зазначено, чи будуть поїздки з цих країн обмежені громадянами та резидентами Швейцарії, чи ні.

У п'ятницю Швейцарія заборонила прямі рейси з ПАР та прилеглих регіонів через виявлення нового варіанту COVID-19, а також запровадила обмеження на поїздки з інших країн, включаючи Гонконг, Ізраїль та Бельгію.

В'їзд із цих країн буде можливий лише для громадян Швейцарії або тих, хто має посвідку на проживання у Швейцарії або у країнах Шенгенської зони.

Велика Британія, яка підтвердила перші два випадки, в суботу посилила свої правила щодо носіння масок і тестування прибулих з-за кордону.

Випадки нового штаму були підтверджені в суботу в Німеччині та Італії, а Бельгія, Ізраїль та Гонконг також повідомили, що цей варіант був виявлений у прибулих в країну.

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

Він вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".