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Швейцария ввела ограничения для прибывших из Британии, Чехии, Нидерландов из-за штамма "Омикрон"

Воскресенье, 28 ноября 2021, 11:43

Швейцария в субботу расширила карантинные ограничения для прибывающих из Британии, Чехии, Нидерландов, Египта и Малави путешественников, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом заявило министерство здравоохранения страны, пишет "Европейская правда".

Путешественникам из Британии, Чехии, Нидерландов, Египта и Малави необходимо будет предъявить негативный тест на COVID-19 после приземления в Швейцарии и отбыть 10-дневный карантин, сообщило в Twitter Федеральное управление общественного здравоохранения.

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В сообщении не указано, будут ли поездки из этих стран ограничены гражданами и резидентами Швейцарии или нет.

В пятницу Швейцария запретила прямые рейсы из ЮАР и близлежащих регионов из-за обнаружения нового варианта COVID-19, а также ввела ограничения на поездки из других стран, включая Гонконг, Израиль и Бельгию.

Въезд из этих стран будет возможен только для граждан Швейцарии или тех, кто имеет вид на жительство в Швейцарии или в странах Шенгенской зоны.

Великобритания, подтвердившая первые два случая, в субботу ужесточила свои правила по ношению масок и тестированию прибывших из-за границы.

Случаи нового штамма были подтверждены в субботу в Германии и Италии, а Бельгия, Израиль и Гонконг также сообщили, что этот вариант был обнаружен у прибывших в страну.

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.

Он считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".

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Коронавирус Швейцария
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