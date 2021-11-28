Більше країн Європи зафіксували новий штам "Омікрон" 

Новий потенційно більш заразний варіант коронавірусу "Омікрон" виявляють дедалі більше європейський країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

Велика Британія, яка підтвердила перші два випадки, в суботу посилила свої правила щодо носіння масок і тестування прибулих з-за кордону.

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Випадки нового штаму були підтверджені в суботу в Німеччині та Італії, а Бельгія, Ізраїль та Гонконг також повідомили, що цей варіант був виявлений у прибулих в країну.

Міністерство охорони здоров'я німецької землі Баварія оголосило про два підтверджені випадки у людей, які прибули в аеропорт Мюнхена 24 листопада. Ці люди зараз в ізоляції.

В Італії Національний інститут охорони здоров'я повідомив, що випадок нового варіанту був виявлений у Мілані у людини, яка приїхала з Мозамбіку.

Чеські органи охорони здоров'я також заявили, що вивчають підозрюваний випадок цього варіанту у людини, яка перебувала у Намібії.

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Через побоювання, що новий варіант може бути більш стійким до захисту вакцин, у всьому світі зростає занепокоєння, що пандемія та пов’язані з нею обмеження діятимуть набагато довше, ніж очікувалося.

Багато країн ввели обмеження на авіарейси з ПАР, де виявили новий штам.

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

Він вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".

Кілька фармацевтичних фірм, включаючи AstraZeneca, Moderna, Novavax і Pfizer, заявили, що вони планують адаптувати свої вакцини на тлі появи "Омікрону". Pfizer та її партнер BioNTech очікують, що зможуть змінити свою вакцину приблизно за 100 днів.