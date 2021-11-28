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Більше країн Європи зафіксували новий штам "Омікрон" 

Неділя, 28 листопада 2021, 10:17

Новий потенційно більш заразний варіант коронавірусу "Омікрон" виявляють дедалі більше європейський країн. 

Як повідомляє "Європейська правда",  про це пише агентство АР.

Велика Британія, яка підтвердила перші два випадки, в суботу посилила свої правила щодо носіння масок і тестування прибулих з-за кордону. 

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Випадки нового штаму були підтверджені в суботу в Німеччині та Італії, а Бельгія, Ізраїль та Гонконг також повідомили, що цей варіант був виявлений у прибулих в країну.

Міністерство охорони здоров'я німецької землі Баварія оголосило про два підтверджені випадки у людей, які прибули в аеропорт Мюнхена 24 листопада. Ці люди зараз в ізоляції.

В Італії Національний інститут охорони здоров'я повідомив, що випадок нового варіанту був виявлений у Мілані у людини, яка приїхала з Мозамбіку.

Чеські органи охорони здоров'я також заявили, що вивчають підозрюваний випадок цього варіанту у людини, яка перебувала у Намібії.

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Через побоювання, що новий варіант може бути більш стійким до захисту вакцин, у всьому світі зростає занепокоєння, що пандемія та пов’язані з нею обмеження діятимуть набагато довше, ніж очікувалося.

Багато країн ввели обмеження на авіарейси з ПАР, де виявили новий штам.

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

Він вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".

Кілька фармацевтичних фірм, включаючи AstraZeneca, Moderna, Novavax і Pfizer, заявили, що вони планують адаптувати свої вакцини на тлі появи "Омікрону". Pfizer та її партнер BioNTech очікують, що зможуть змінити свою вакцину приблизно за 100 днів.

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