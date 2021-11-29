Німеччина заявила, що продовжує працювати зі США щодо "Північного потоку-2"

Німеччина заявила, що продовжує тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами щодо реалізації угоди щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що продовжує тісно співпрацювати з адміністрацією США щодо виконання спільної декларації щодо газопроводу вартістю 11 мільярдів доларів.

Адміністрація Байдена відмовилася від санкцій щодо оператора трубопроводу та уклала угоду з Німеччиною в липні, хоча минулого тижня вона ввела додаткові санкції проти пов’язаної з Росією Transadria Ltd та її судна.

"Ми принципово відкидаємо санкції між союзниками", — йдеться у відповідь на запит Reuters щодо повідомлень Axios, в якому сказано, що Берлін закликав членів Конгресу США не вводити санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", оскільки це "послабить" довіру до США та "в кінцевому підсумку завдасть шкоди трансатлантичній єдності".

США та деякі європейські країни виступають проти газопроводу в обхід України.

Німеччина погодилася вжити заходів, якщо Росія використовує енергію як зброю у своїх відносинах з Україною, але угода не містить конкретних критеріїв, як це буде оцінюватися.

Новинний сайт Axios процитував документ від 19 листопада, в якому викладено кроки Німеччини, включаючи "сильні публічні повідомлення", що засуджують поведінку Росії та оцінюють призупинення політичних зустрічей.

На рівні ЄС у документі сказано, що Німеччина "активно бере участь у процесі визначення варіантів додаткових обмежувальних заходів".

У документі також говориться, що "Північний потік-2" не представляє загрози для України, доки забезпечується розумний транзит газу.