Берлін закликає Конгрес США не вводити санкції проти "Північного потоку-2" - Axios 

Уряд Німеччини закликав членів Конгресу США не вводити санкції проти газопроводу "Північний потік-2", стверджуючи, що цей крок послабить довіру до США і "зрештою зашкодить трансатлантичній єдності".

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє Axios з посиланням на документи, які є в розпорядженні видання.

Президент США Джо Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель у липні уклали угоду, згідно з якою Німеччина погодилася вжити заходів, включно з підтримкою санкцій на рівні ЄС, якщо Росія "використовуватиме енергію як зброю" проти України та Європи.

Невдоволені республіканці в Сенаті зараз наполягають на введенні нових санкцій як поправки до щорічного закону про оборону, і голосування щодо нього можливе вже цього тижня.

Водночас, у документі від 19 листопада посольства Німеччини у Вашингтоні, позначеному як "засекречений", описано кроки, які Німеччина зробить на національному рівні, якщо Росія використовуватиме газ як зброю.

Ці кроки включають "рішучі публічні заяви", які засуджують поведінку Росії, "оцінку" припинення майбутніх політичних зустрічей і розгляд "можливих" обмежень на майбутні російські проєкти, які стосуються викопного палива - не включаючи "Північний потік-2".

На рівні ЄС, йдеться у документі, Німеччина "бере активну участь у процесі визначення варіантів додаткових обмежувальних заходів". Подоробиці обмежень не вказані.

У документі також стверджується, що "Північний потік - 2" нині "не загрожує Україні доти, доки забезпечується розумний транзит газу".

Документ називає можливі санкції щодо трубопроводу "перемогою Путіна", оскільки цей крок розділить західних союзників.

Радник президента України Володимира Зеленського сказав Axios, що Україна "шокована, засмучена і спантеличина" зусиллями Німеччини врятувати "найнебезпечніший геополітичний проєкт Росії".

Сам Зеленський цього місяця закликав сенаторів підтримати нові санкції.

Видання Foreign Policy днями повідомило, що адміністрація Байдена намагається домогтися у Конгресі скасування положень про санкції стосовно російського газопроводу "Північний потік-2", включені до щорічного оборонного бюджету.

Вищі посадовці з адміністрації Байдена закликають Сенат не підтримувати санкції, щоб уникнути напруження відносин з Німеччиною.