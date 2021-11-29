Германия заявила, что продолжает работать с США по "Северному потоку-2"

Германия заявила, что продолжает тесно сотрудничать с Соединенными Штатами по реализации соглашения по газопроводу "Северный поток-2".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что продолжает тесно сотрудничать с администрацией США по выполнению совместной декларации по газопроводу стоимостью 11 миллиардов долларов.

Администрация Байдена отказалась от санкций в отношении оператора трубопровода и заключила соглашение с Германией в июле, хотя на прошлой неделе она ввела дополнительные санкции против связанной с Россией Transadria Ltd и ее судна.

"Мы принципиально отвергаем санкции между союзниками", — говорится в ответ на запрос Reuters по поводу сообщений Axios, в котором сказано, что Берлин призвал членов Конгресса США не вводить санкции по газопроводу "Северный поток-2", поскольку это "ослабит" доверие к США. и "в конечном счете нанесет ущерб трансатлантическому единству".

США и некоторые европейские страны выступают против газопровода в обход Украины.

Германия согласилась принять меры, если Россия использует энергию как оружие в своих отношениях с Украиной, но соглашение не содержит конкретных критериев, как это будет оцениваться.

Новостной сайт Axios процитировал документ от 19 ноября, в котором изложены шаги Германии, включая "сильные публичные сообщения", осуждающие поведение России и оценивающие приостановку политических встреч.

На уровне ЕС в документе говорится, что Германия "активно участвует в процессе определения вариантов дополнительных ограничительных мер".

В документе также говорится, что "Северный поток-2" не представляет угрозы для Украины, пока обеспечивается разумный транзит газа.