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Посол Німеччини: "Північний потік-2" не працюватиме ще пів року

Понеділок, 29 листопада 2021, 13:45

За оцінкою посла Німеччини в Україні, газопровід "Північний потік-2" не буде введений в експлуатацію ще як мінімум пів року. 

Про це Анка Фельдгузен розповіла у інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Вона сказала, що пропозиція України Євросоюзу про додатковий транзит в обсязі 55 млрд кубометрів газу за спеціальними умовами є гарною, і може бути реалізована, якщо Росія може видобувати більше газу і хоче більше постачати його.

"Це була хороша пропозиція України. Якщо ви уважно подивитеся, то йдеться лише про додаткові обсяги газу. Це не так легко, як ми думаємо, тому що газ перебуває в Росії, а не в Україні, пункт передачі газу - на вашому східному кордоні", - зазначила вона.

"Пропозиція цікава. Тому що "Північний потік-2" ще пів року не працюватиме. Якщо Росія може добувати більше газу і хоче більше постачати його, якщо у них є комерційний інтерес і вони це фізично можуть зробити - це хороша пропозиція, і я можу уявити собі, що його буде реалізовано", - сказала Фельдгузен.

Водночас посол зазначила, що німецький федеральний регулятор відклав сертифікацію "Північного потоку-2" як незалежного оператора з транспортування газу, оскільки зрозумів, що спочатку потрібно зробити анбандлінг, і без цього не слід просуватися далі.

Нагадаємо, Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

Через це рішення введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" може бути відкладено до березня наступного року.

Тим часом американське видання Axios повідомило, що уряд Німеччини закликав членів Конгресу США не вводити санкції проти газопроводу "Північний потік-2", стверджуючи, що цей крок послабить довіру до США і "зрештою зашкодить трансатлантичній єдності".

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Північний потік-2 Німеччина
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