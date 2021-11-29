Посол Германии: "Северный поток-2" не будет работать еще полгода

По оценке посла Германии в Украине, газопровод "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию еще как минимум полгода.

Об этом Анка Фельдгузен рассказала в интервью агентству "Інтерфакс-Україна", сообщает "Европейская правда".

Она сказала, что предложение Украины Евросоюзу о дополнительном транзите в объеме 55 млрд кубометров газа по специальным условиям хорошее и может быть реализовано, если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его.

"Это было хорошее предложение Украины. Если вы внимательно посмотрите, то речь идет только о дополнительных объемах газа. Это не так легко, как мы думаем, потому что газ находится в России, а не в Украине, пункт передачи газа – на вашей восточной границе", – отметила она.

"Предложение интересное. Потому что "Северный поток-2" еще полгода не будет работать. Если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, если у них есть коммерческий интерес и они это физически могут сделать – это хорошее предложение, и я могу представить себе, что он будет реализован", - сказала Фельдгузен.

В то же время посол отметила, что немецкий федеральный регулятор отложил сертификацию "Северного потока-2" как независимого оператора по транспортировке газа, поскольку понял, что сначала нужно выполнить анбандлинг, и без этого не следует продвигаться дальше.

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Из-за этого решение ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может быть отложено до марта следующего года.

Между тем американское издание Axios сообщило, что правительство Германии призвало членов Конгресса США не вводить санкции против газопровода "Северный поток-2", утверждая, что этот шаг ослабит доверие к США и "в конце концов повредит трансатлантическому единству".