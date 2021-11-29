У Фінляндії підозрюють перші випадки ковід-штаму "Омікрон"

У Фінляндії повідомляють про перші випадки зараження коронавірусом, які ймовірно спричинені новим варіантом "Омікрон".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle, наводячи заяву Національного інституту здоров’я і добробуту.

Обидва випадки пов’язані з поїздками за кордон. Пацієнти залишаються у самоізоляції, їхні контакти відстежують.

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На точне визначення штаму вірусу, який спричинив зараження, знадобиться ще орієнтовно тиждень.

Нагадаємо, штам коронавірусу "Омікрон", потенційно більш заразний та більш стійкий до вакцин, вперше виявили у ПАР. Низка країн через це призупинили авіарейси з країн півдня Африки або посилили обмеження на в’їзд для мандрівників з них. Вже декілька європейських країн повідомили про виявлення у себе перших хворих з новим штамом, майже усі випадки пов’язані з поїздками до Африки.

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

"Омікрон" вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".