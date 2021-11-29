У Данії закрили школу через підозру на штам "Омікрон" в одного з учнів
В Данії у муніципалітеті Оденсе на півдні країни тимчасово закрили на карантин школу через підозру, що коронавірусна хвороба одного з учнів може бути спричинена новим штамом "Омікрон".
Як пише "Європейська правда", про це пишуть данські ЗМІ, серед яких TV2.
Школа у своєму повідомленні зазначила, що йдеться поки про невідомий варіант. У Данському агентстві з безпеки пацієнтів заявили, що це може бути новий штам "Омікрон", тому вживаються посилені запобіжні заходи.
Statens Serum Institut продовжує перевірку, який саме варіант коронавірусу викликав захворювання. Чи бував учень або хтось із його кола спілкування в країнах на півдні Африки, не уточнюється.
Контакті особи учня, який захворів, повинні піти на самоізоляцію і здати тести на 4-й і 6-й день.
До з’ясування обставин близько 400 учнів не зможуть повернутися до навчання у класі.
Нагадаємо, штам коронавірусу "Омікрон", потенційно більш заразний та більш стійкий до вакцин, вперше виявили у ПАР. Днями його підтвердили вже у кількох країнах Європи у людей, які нещодавно побували на півдні Африки. Низка країн через це призупинили авіарейси з країн півдня Африки, або посилили обмеження на в’їзд для мандрівників з них.
Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.
"Омікрон" вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".