У Данії закрили школу через підозру на штам "Омікрон" в одного з учнів

В Данії у муніципалітеті Оденсе на півдні країни тимчасово закрили на карантин школу через підозру, що коронавірусна хвороба одного з учнів може бути спричинена новим штамом "Омікрон".

Як пише "Європейська правда", про це пишуть данські ЗМІ, серед яких TV2.

Школа у своєму повідомленні зазначила, що йдеться поки про невідомий варіант. У Данському агентстві з безпеки пацієнтів заявили, що це може бути новий штам "Омікрон", тому вживаються посилені запобіжні заходи.

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Statens Serum Institut продовжує перевірку, який саме варіант коронавірусу викликав захворювання. Чи бував учень або хтось із його кола спілкування в країнах на півдні Африки, не уточнюється.

Контакті особи учня, який захворів, повинні піти на самоізоляцію і здати тести на 4-й і 6-й день.

До з’ясування обставин близько 400 учнів не зможуть повернутися до навчання у класі.

Нагадаємо, штам коронавірусу "Омікрон", потенційно більш заразний та більш стійкий до вакцин, вперше виявили у ПАР. Днями його підтвердили вже у кількох країнах Європи у людей, які нещодавно побували на півдні Африки. Низка країн через це призупинили авіарейси з країн півдня Африки, або посилили обмеження на в’їзд для мандрівників з них.

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

"Омікрон" вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".