В Финляндии подозревают первые случаи штамма "Омикрон"

В Финляндии сообщают о первых случаях заражения коронавирусом, которые, вероятно, вызваны новым вариантом "Омикрон".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle, приводя заявление Национального института здоровья и благополучия.

Оба случая связаны с поездками за границу. Пациенты остаются в самоизоляции, их контакты отслеживаются.

На точное определение штамма вируса, вызвавшего заражение, потребуется еще ориентировочно неделя.

Напомним, штамм коронавируса "Омикрон", потенциально более заразный и более устойчивый к вакцинам, впервые обнаружили в ЮАР. Ряд стран из-за этого приостановили авиарейсы из стран юга Африки или ужесточили ограничения на въезд для путешественников из них. Уже несколько европейских стран сообщили об обнаружении у себя первых больных с новым штаммом, почти все случаи связаны с поездками в Африку.

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.

"Омикрон" считается потенциально более опасным, поскольку у него примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".