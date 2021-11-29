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У Німеччині інфляція в листопаді виявилась найвищою за майже 30 років

Понеділок, 29 листопада 2021, 16:17

За попередніми оцінками Федерального інституту статистики, інфляція у листопаді 2021 року виявилась найбільшою за останні 29 років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Ціни на товари й послуги зросли на 5,2% порівняно з показниками листопада 2020 року. У жовтні зростання склало 4,5%.

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Останнього разу перед цим інфляція була вищою у червні 1992 року - 5,8% - внаслідок "буму" після об’єднання Німеччини. 

Головним чинником прискорення інфляції називають зростання цін на енергоносії. Вартість енергоносіїв для домогосподарств за рік зросла на 22,1%. Це знову більше, ніж у жовтні (18,6%) та вересні (14,3%).

Ще одним чинником у Німеччині могло також бути повернення звичайних ставок ПДВ і запровадження нового податку на викиди вуглекислих газів на початку 2021 року, а також - глобальна нестача деяких матеріалів і проблеми з ланцюжками постачання.

Директорка Європейського центрального банку Ізабель Шнабель зазначила, що в ЄЦБ очікують піку інфляції в листопаді, а після цього вона почне поступово знижуватися. 

За її словами, у майбутньому ЄЦБ буде реагувати, якщо інфляція збережеться на рівні більше 2%, але у даний момент підвищувати процентні ставки було б помилкою. 

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Німеччина
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