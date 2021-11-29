В Германии инфляция в ноябре оказалась самой высокой почти за 30 лет

По предварительным оценкам Федерального института статистики, инфляция в ноябре 2021 года оказалась самой большой за последние 29 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Цены на товары и услуги выросли на 5,2% по сравнению с показателями ноября 2020 года. В октябре рост составил 4,5%.

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Последний раз перед этим инфляция была выше в июне 1992 года – 5,8% – в результате "бума" после объединения Германии.

Главным фактором ускорения инфляции называют рост цен на энергоносители. Стоимость энергоносителей для домохозяйств за год выросла на 22,1%. Это снова больше, чем в октябре (18,6%) и сентябре (14,3%).

Еще одним фактором в Германии могло быть возвращение обычных ставок НДС и введение нового налога на выбросы углекислых газов в начале 2021 года, а также - глобальная нехватка некоторых материалов и проблемы с цепочками поставки.

Директор Европейского центрального банка Изабель Шнабель отметила, что в ЕЦБ ожидают пика инфляции в ноябре, а после этого она начнет постепенно снижаться.

По ее словам, в будущем ЕЦБ будет реагировать, если инфляция сохранится на уровне более 2%, но сейчас поднимать процентные ставки было бы ошибкой.