У Британії минулого місяця інфляція виявилась найвищою за 10 років

У Британії в жовтні 2021 року ціни зросли на 4,2% - найбільше за останні десять років. Головним чинником цього називають зростання цін на пальне та енергоносії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC, наводячи свіжі дані Національного офісу статистики.

Інфляція зростає, відколи почалося відкриття економіки після локдауну.

У статистичному відомстві повідомили, що ціни зростають у багатьох категоріях - транспорт, газ та електроенергія, вживані авто. Подорожчали також фабрична продукція і сировина, страви у ресторанах, послуги готелів.

Головним рушієм інфляції називають рахунки за енергоспоживання, після того, як минулого місяця збільшили регуляторний ліміт цін на газ та електроенергію.

Рахунки за газ, порівняно з минулим жовтнем, виросли на 28,1%, електроенергію - на 18,8%. Ціни на пальне досягли максимуму з 2012 року. Вживані авто з квітня подорожчали на 27,4%. Це пов’язують з тим, що у всьому світі спостерігається нестача мікропроцесорів, що у свою чергу сповільнює виробництво нових автомобілів та провокує підвищений попит на вживані.

У Банку Англії у зв’язку з цим допускають підвищення процентних ставок у найближчі місяці.