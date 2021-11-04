У Туреччині почали пропонувати третю дозу вакцини тим, хто щепився Pfizer

Туреччина з четверга починає робити додаткову дозу вакцини Pfizer людям, які отримали другу дозу щонайменше шість місяців тому.

Про це пише Hurriyet, повідомляє "Європейська правда".

"Бустерні щеплення Pfizer почнуться з людей віком 60 років і старше, людей віком від 18 до 60 з хронічними захворюваннями, медичних працівників та інших фахівців з високим ризиком", - заявив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

Коджа також повідомив, що на сьогодні 67% населення країни отримали одну дозу вакцини COVID-19, у той час як 59% населення отримали дві дози.

"Цей показник необхідно підвищити більш ніж до 70%, щоб досягти колективного імунітету", - сказав міністр, закликавши, зокрема, вагітних жінок та людей віком від 60 років пройти повну вакцинацію.

У Туреччині вже пропонують треті дози тим, хто одержав дві дози вакцини, розробленої китайською фірмою Sinovac. За даними МОЗ, ревакцинацію вже пройшли понад 11 мільйонів людей.

Нагадаємо, у Польщі з 2 листопада кожен дорослий може записатися на щеплення бустерною, тобто додатковою дозою вакцини від коронавірусу.

В Австрії схвалили додаткову вакцинацію для всіх мешканців країни старше 18 років через шість місяців після отримання другої дози.