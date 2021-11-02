В Австрії вакцинацію третьою дозою відкрили для всіх мешканців старше 18 років

В Австрії національна рада з вакцинації схвалила додаткову вакцинацію для всіх мешканців країни старше 18 років через шість місяців після отримання другої дози.

Про це пише Kurier, повідомляє "Європейська правда".

На засіданні ради з вакцинації було зазначено, що "захист вакцини помітно знижується через пів року".

Міністр охорони здоров'я Вольфганг Мюкштайн підкреслив, що, рішення особливо важливе "для людей старше 65 років і пацієнтів із факторами ризику". Для всіх інших існує часове вікно від 6 до 12 місяців.

Додаткова доза зараз рекомендується в першу чергу людям із групи високого ризику, мешканцям будинків престарілих, людям у ​​віці 65 років і старше, а також людям із підвищеним ризиком зараження, таким як медичні працівники та освітній персонал.

Також третя доза рекомендується всім, хто був вакцинований AstraZeneca, через шість-дев’ять місяців мРНК-вакциною. У випадку препарату Johnson & Johnson, який передбачає одну дозу, повторна вакцинація мРНК-вакциною рекомендується вже через 28 днів.

Мюкштайн також порадив вакцинацію проти грипу, оскільки експерти очікують сильнішої хвилі грипу цього року.

Нагадаємо, у Польщі з 2 листопада кожен дорослий може записатися на щеплення бустерною, тобто додатковою дозою вакцини від коронавірусу.