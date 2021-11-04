В Турции начали предлагать третью дозу вакцины тем, кто привился Pfizer

Турция с четверга начинает делать дополнительную дозу вакцины Pfizer людям, получившим вторую дозу не менее шести месяцев назад.

Об этом пишет Hurriyet, сообщает "Европейская правда".

"Бустерные прививки Pfizer начнутся с людей в возрасте 60 лет и старше, людей в возрасте от 18 до 60 с хроническими заболеваниями, медицинских работников и других специалистов с высоким риском", - заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Коджа также сообщил, что на сегодняшний день 67% населения страны получили одну дозу вакцины против COVID-19, в то время как 59% населения получили две дозы.

"Этот показатель необходимо повысить более чем до 70%, чтобы добиться коллективного иммунитета", - сказал министр, призвав, в частности, беременных женщин и людей в возрасте от 60 лет пройти полную вакцинацию.

В Турции уже предлагают третьи дозы получившим две дозы вакцины, разработанной китайской фирмой Sinovac. По данным Минздрава, ревакцинацию уже прошли более 11 миллионов человек.

Напомним, в Польше со 2 ноября каждый взрослый может записаться на прививку бустерной дозой, то есть дополнительной дозой вакцины от коронавируса.

В Австрии одобрили дополнительную вакцинацию для всех жителей страны старше 18 лет спустя шесть месяцев после получения второй дозы.