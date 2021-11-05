У Словаччині новий максимум щоденних випадків коронавірусу

У Словаччині за минулу добу зафіксовано 6805 нових випадків коронавірусу, що є найбільшим щоденним показником з початку пандемії.

Про це пише Aktuality, повідомляє "Європейська правда".

У лікарнях з коронавірусом перебувають 1964 пацієнтів. Серед госпіталізованих 79,38% не вакциновані взагалі або лише частково. 188 осіб потребують підтримки штучної вентиляції легень.

За добу також підтверджено 20 смертей, пов’язаних з COVID-19. Загалом хвороба вже забрала життя 13 166 людей у Словаччині.

У країні з населенням 5,5 мільйонів людей один з найнижчих показників вакцинації в Європейському Союзі.

Нагадаємо, у Словенії 3 листопада також зареєстрували новий максимум щоденних випадків коронавірусу.