У Словаччині новий максимум щоденних випадків коронавірусу
П'ятниця, 5 листопада 2021, 13:59
У Словаччині за минулу добу зафіксовано 6805 нових випадків коронавірусу, що є найбільшим щоденним показником з початку пандемії.
Про це пише Aktuality, повідомляє "Європейська правда".
У лікарнях з коронавірусом перебувають 1964 пацієнтів. Серед госпіталізованих 79,38% не вакциновані взагалі або лише частково. 188 осіб потребують підтримки штучної вентиляції легень.
За добу також підтверджено 20 смертей, пов’язаних з COVID-19. Загалом хвороба вже забрала життя 13 166 людей у Словаччині.
У країні з населенням 5,5 мільйонів людей один з найнижчих показників вакцинації в Європейському Союзі.
Нагадаємо, у Словенії 3 листопада також зареєстрували новий максимум щоденних випадків коронавірусу.
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