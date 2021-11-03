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У Словенії новий максимум щоденних випадків коронавірусу

Середа, 3 листопада 2021, 15:46

У Словенії минулої доби було зареєстровано рекордно високу кількість випадків зараження COVID-19 - 3456, або 44,7% від кількості протестованих.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок від коронавірусу померли 18 людей. Госпіталізовано 670 осіб, з них 159 у реанімації.

Зараз у країні з населенням близько 2 мільйонів осіб зареєстровано 29 354 активних випадків захворювання на COVID-19.

Повністю вакциновано 1,12 мільйона осіб, або 53% від загальної чисельності населення.

Цього тижня медичні експерти запропонували посилити обмеження на масові збори, скоротити години роботи барів та ресторанів та працювати вдома для державних службовців. Очікується, що уряд обговорить нові заходи у четвер.

Наразі у Словенії вимагають ковід-сертифікати в якості вимоги доступу на робочі місця.

Нагадаємо, у Греції два дні поспіль фіксували рекордні показники нових випадків зараження, після чого уряд оголосив про нові обмеження для невакцинованих.

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Словенія Коронавірус Епідемія у цифрах
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