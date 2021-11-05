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В Словакии новый максимум ежедневных случаев коронавируса

Пятница, 5 ноября 2021, 13:59

В Словакии за прошедшие сутки зафиксировано 6805 новых случаев коронавируса, что является наибольшим  ежедневным показателем с начала пандемии.

Об этом пишет Aktuality, сообщает "Европейская правда".

В больницах с коронавирусом находятся 1964 пациента. Среди госпитализированных 79,38% не вакцинированы вообще или частично. 188 человек нуждаются в поддержке искусственной вентиляции легких.

В сутки также подтверждено 20 смертей, связанных с COVID-19. В общей сложности болезнь уже унесла жизни 13 166 человек в Словакии.

В стране с населением 5,5 миллиона человек один из самых низких показателей вакцинации в Европейском Союзе.

Напомним, в Словении 3 ноября также зарегистрировали новый максимум ежедневных случаев коронавируса.

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Словакия
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