Кремль: Путін говорив з директором ЦРУ телефоном, коли той був у Москві

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що директор ЦРУ Вільям Бернс під час поїздки минулого тижня в Москву мав телефону розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це Пєсков заявив журналістам у понеділок, його цитує російське агентство ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

"Така телефонна розмова відбулася", - сказав він, відповідаючи на запитання.

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За його словами, обговорювалися "двосторонні відносини, кризова ситуація в дипломатичній практиці, відбувся обмін думками щодо регіональних конфліктів". Також сторони обговорили кібербезпеку.

Бернс разом із високопоставленою американською делегацією перебував у Москві 2-3 листопада, але про це стало відомо тільки цими вихідними.

Американський телеканал CNN повідомив, що президент США Джо Байден направив до Москви директора ЦРУ, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, і щоб спробувати визначити, чим керується Росія.

За словами джерел CNN, візит голови ЦРУ до Москви – рідкісна подія, викликана стурбованістю Вашингтону переміщенням російських військ біля українського кордону.

Заступник голови МЗС РФ Сергєй Рябков підтвердив, що тема України обговорювалася під час нещодавнього візиту до Москви директора ЦРУ Вільяма Бернса.

Вперше про нарощування російських військ повідомила The Washington Post. В Міноборони України не підтвердили цю інформацію. Водночас видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, що підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.