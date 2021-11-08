Кремль: Путин говорил с директором ЦРУ по телефону, когда тот был в Москве

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что директор ЦРУ Уильям Бернс во время поездки на прошлой неделе в Москву разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Песков заявил журналистам в понедельник, цитирует его российское агентство ТАСС, сообщает "Европейская правда".

"Такой телефонный разговор состоялся", - сказал он, отвечая на вопрос.

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По его словам, обсуждались "двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, состоялся обмен мнениями по региональным конфликтам". Также стороны обсудили кибербезопасность.

Бернс вместе с высокопоставленной американской делегацией находился в Москве 2-3 ноября, но об этом стало известно только в эти выходные.

Американский телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной и попытаться определить, чем руководствуется Россия.

По словам источников CNN, визит главы ЦРУ в Москву – редкое событие, вызванное обеспокоенностью Вашингтона перемещением российских войск у украинской границы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что тема Украины обсуждалась во время недавнего визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса.

Впервые о наращивании российских войск сообщила The Washington Post. В Минобороны Украины не подтвердили эту информацию. В то же время издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.