Голова ЦРУ таємно літав до РФ дізнатися про можливе вторгнення в Україну - CNN

Напочатку тижня голова ЦРУ Вільям Бернс прибув до Москви, щоб "попередити Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України".

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на свої джерела, пише CNN.

За словами співрозмовників видання, візит голови ЦРУ до Москви – рідкісна подія, викликана стурбованістю Вашингтону переміщенням російських військ біля українського кордону.

Зокрема, за дорученням президента Джо Байдена, Бернс має провести зустріч з високопоставленими російськими чиновниками, пов’язаними із військовою сферою, зокрема, із секретарем Радбезу Ніколаєм Патрушевим.

За результатами цих зустрічей у Сполучених Штатах сподіваються краще зрозуміти плани РФ: чи мова йде про підготовку до вторгнення, чи у РФ просто проводять навчання, намагаючись тим самим залякати Україну.

Після цих зустрічей Вільям Бернс провів телефонну розмову із президентом України.

Нагадаємо, західні ЗМІ, зокрема Politico та The Washington Post оприлюднили данні, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки на кордоні з Україною. Пізніше цю інформацію підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі. За його словами, концентрація російських військ носить масштабний характер.

При цьому українська влада публічно спростовую факт концентрації військ РФ біля кордонів.