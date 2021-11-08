Україна офіційно обурилася через переведення Саакашвілі до тюремної лікарні

У понеділок посольство України у Тбілісі передало до МЗС Грузії ноту із закликом змінити ставлення до Міхеїла Саакашвілі – громадянина України та експрезидента Грузії, який відбуває покарання у в’язниці.

Про це повідомила журналістам пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Окремо в українському МЗС обурилися тим, що Україну не ставили до відома про його переведення до іншого місця позбавлення волі.

"Міністерство закордонних справ України розчароване переведенням громадянина України Міхеїла Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу №18 в Глдані та відсутністю інформування про це української сторони.

Закликаємо грузинську сторону невідкладно перевезти Міхеїла Саакашвілі до цивільної медичної установи, яка б мала всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги", - йдеться у заяві МЗС України.

Також український МЗС повідомив що 8 листопада до зовнішньополітичного відомства Грузії була передана офіційна нота з цього приводу.

"Подальше перебування громадянина України Міхеїла Саакашвілі в пенітенціарному медичному закладі створює додаткові ризики і напруження, яких можна уникнути, керуючись гуманітарними міркуваннями", - пояснили у МЗС.

Раніше у Грузії підтвердили, що Саакашвілі перевезли до лікарні, попри те, що перед цим влада багаторазово стверджувала, що здоров’я експрезидента не вимагає його лікування і відхиляла прохання про це з боку ув’язненого та його захисту.

Втім, всупереч проханням самого Саакашвілі, його перевели у захищену тюремну лікарню.

Згодом до приміщення цієї лікарні привезли спецназ.

Як відомо, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, після того, як він нелегально потрапив у країну. Тоді ж він оголосив голодування, проголосивши себе політв'язнем.

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