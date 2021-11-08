Украина официально возмутилась из-за перевода Саакашвили в тюремную больницу

В понедельник посольство Украины в Тбилиси передало в МИД Грузии ноту с призывом изменить отношение к Михеилу Саакашвили – гражданину Украины и экс-президенту Грузии, отбывающему наказание в грузинской тюрьме.

Об этом сообщила журналистам пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Отдельно в украинском МИД возмутились тем, что Украину не ставили в известность об его переводе в другое пенитенциарное учреждение.

"Министерство иностранных дел Украины разочаровано переводом гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдане и отсутствием информирования об этом украинской стороны. Призываем грузинскую сторону безотлагательно перевезти Михеила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение… для предоставления надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи", - говорится в заявлении МИД Украины.

Также украинский МИД сообщил, что 8 ноября во внешнеполитическое ведомство Грузии была передана официальная нота по этому поводу.

"Дальнейшее пребывание гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном медицинском заведении создает дополнительные риски и напряжения, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями", - пояснили в МИД.

Ранее в Грузии подтвердили, что Саакашвили перевезли в больницу, несмотря на то, что перед этим грузинская власть многократно утверждала, что здоровье экс-президента не требует его лечения и отклоняла прошение об этом со стороны заключенного и его защиты.

Впрочем, вопреки просьбам самого Саакашвили его перевели в защищенную тюремную больницу.

Впоследствии в помещение этой больницы привезли спецназ.

Как известно, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он нелегально попал в страну. Тогда же он объявил голодовку, провозгласив себя политзаключенным.

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