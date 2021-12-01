У Німеччині захворюваність на коронавірус знижується другий день поспіль

У Німеччині, яка останніми тижнями фіксувала щоденні рекорди нових випадків коронавірусу, другий день поспіль показник захворюваності знижується.

Про це повідомив Інститут Роберта Коха (RKI), пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За його даними, семиденний показник нових інфекцій на 100 000 жителів за тиждень у середу вранці склав 442,9.

У понеділок було досягнуто максимуму - 452,4. У вівторок значення становило трохи нижче за 452,2, тоді як тиждень тому - 404,5.

Органи охорони здоров'я Німеччини також повідомили RKI про 67 186 нових випадків коронавірусної інфекції протягом одного дня. Рівно тиждень тому було 66 884 випадки зараження.

Згідно з новою інформацією, протягом 24 годин по всій Німеччині зафіксовано 446 смертей. Тиждень тому було 335 смертей.

На тлі рекордних показників захворюваності, Олаф Шольц, який збирається обійняти посаду канцлера Німеччини наступного тижня, підтримує обов’язкову вакцинацію проти COVID-19 і заборону невакцинованим відвідувати другорядні магазини.

Раніше співлідер німецьких "Зелених" і майбутній віцеканцлер закликав до національного локдауну для невакцинованих, щоб стримати останній спалах пандемії.

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