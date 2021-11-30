Майбутній віцеканцлер Німеччини закликав до загального локдауну для невакцинованих

Співлідер німецьких "Зелених" і майбутній віцеканцлер закликав до національного локдауну для невакцинованих, щоб стримати останній спалах пандемії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Напередодні переговорів у вівторок між федеральними та регіональними чиновниками щодо стратегії пандемії Роберт Габек заявив, що лише людей, які щеплені чи одужали, слід пускати в магазини не першої необхідності та "громадські заклади" по всій країні, а не тільки районах з найбільшим поширенням коронавірусу.

"Нам доведеться зустріти зиму з подальшими скоординованими заходами", – сказав Габек. Він також заговорив про перспективу перенесення або продовження різдвяних шкільних канікул.

Як зазначається, перехід до нової адміністрації під керівництвом соціал-демократа Олафа Шольца ускладнив координацію заходів щодо пандемії з урядом канцлерки Ангели Меркель, який завершує свою роботу.

Черговий раунд переговорів між федеральними чиновниками та 16 прем'єр-міністрами земель мав відбутися 9 грудня, але зустріч перенесли на вівторок, щоб вони змогли розглянути рішення Конституційного суду щодо масштабів корона вірусних обмежень.

Очікується, що суд визначить юридичні параметри для обмежувальних заходів, зокрема, чи допустимі такі кроки, як нічна комендантська година та закриття шкіл.

Саскія Ескен, співлідер Соціал-демократичної партії Шольца, заявила у вівторок, що, ймовірно, знадобляться додаткові обмеження для тих, хто не вакцинований, і для публічних зібрань, таких як футбольні матчі.

Вона також відмовилася виключити повний локдаун, як у сусідній Австрії, посилаючись на появу нового штаму "Омікрон".

Після того, як минулого тижня Німеччина подолала поріг 100 000 смертей від пандемії, у вівторок з’явилися проблиски позитивних новин, коли семиденний рівень захворюваності знизився вперше за майже місяць.

Меркель постійно займала жорстку позицію щодо обмежувальних заходів і критикувала нові правлячі партії за заміну закону про надзвичайну ситуацію менш широкими федеральними повноваженнями. Новий уряд стверджує, що землі мають достатньо інструментів у своєму розпорядженні.

Минулого тижня Шольц уклав коаліційну угоду з "Зеленими" та "вільними демократами" і має принести присягу наступного тижня.