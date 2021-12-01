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В Германии заболеваемость коронавирусом снижается второй день подряд

Среда, 1 декабря 2021, 08:38

В Германии, которая в последние недели фиксировала ежедневные рекорды новых случаев коронавируса, второй день подряд показатель заболеваемости снижается.

Об этом сообщил Институт Роберта Коха (RKI), пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По его данным, семидневный показатель новых инфекций на 100 000 жителей в неделю в среду утром составил 442,9.

В понедельник был достигнут максимум - 452,4. Во вторник значение составило чуть ниже 452,2, тогда как неделю назад – 404,5.

Органы здравоохранения Германии также сообщили RKI о 67 186 новых случаях коронавирусной инфекции в течение одного дня. Ровно неделю назад было 66 884 случая заражения.

Согласно новой информации, в течение 24 часов по всей Германии зафиксировано 446 смертей. Неделю назад было 335 смертей.

На фоне рекордных показателей заболеваемости Олаф Шольц, который собирается занять должность канцлера Германии на следующей неделе, поддерживает обязательную вакцинацию против COVID-19 и запрет невакцинированным посещать второстепенные магазины.

Ранее солидер немецких "Зеленых" и будущий вице-канцлер призвал к национальному локдауну для невакцинированных, чтобы сдержать последнюю вспышку пандемии.

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