Україна і Франція підписали контракт на будівництво 5 суден для прикордонників

Французька суднобудівна компанія ОСЕА та українська компанія НІБУЛОН підписали контракт про будівництво 5 суден для потреб Держприкордонслужби України у Миколаєві.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, пише "Європейська правда.

Будуватимуть нові судна у Миколаєві. Загалом українські прикордонники отримають 20 таких кораблів, 15 з яких побудують у Франції.

Планується, що перше судно спустять на воду вже 9 грудня, його передача відбудеться в Одесі.

У січні 2022 року екіпаж судна пройде спеціальну перепідготовку із французькими спеціалістами.

Реалізація такого проєкту стала можливою завдяки підписанню у 2019 році рамкової міжурядової угоди між Україною та Францією.

Загалом вона передбачає кредитування урядом Франції та провідними європейськими банками будівництва французьких кораблів на суму 136,5 млн євро з локалізацією частини виробництва в Україні.

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