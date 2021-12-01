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Україна і Франція підписали контракт на будівництво 5 суден для прикордонників

Середа, 1 грудня 2021, 08:52

Французька суднобудівна компанія ОСЕА та українська компанія НІБУЛОН підписали контракт про будівництво 5 суден для потреб Держприкордонслужби України у Миколаєві. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, пише "Європейська правда.

Будуватимуть нові судна у Миколаєві. Загалом українські прикордонники отримають 20 таких кораблів, 15 з яких побудують у Франції. 

Планується, що перше судно спустять на воду вже 9 грудня, його передача відбудеться в Одесі.

У січні 2022 року екіпаж судна пройде спеціальну перепідготовку із французькими спеціалістами. 

Реалізація такого проєкту стала можливою завдяки підписанню у 2019 році рамкової міжурядової угоди між Україною та Францією. 

Загалом вона передбачає кредитування урядом Франції та провідними європейськими банками будівництва французьких кораблів на суму 136,5 млн євро з локалізацією частини виробництва в Україні.

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Франція
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