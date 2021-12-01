Украина и Франция подписали контракт на строительство 5 судов для пограничников
Французская судостроительная компания ОСЕА и украинская компания НИБУЛОН подписали контракт о строительстве 5 судов для нужд Госпогранслужбы Украины в Николаеве.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, пишет "Европейская правда.
Строить новые суда будут в Николаеве. В общей сложности украинские пограничники получат 20 таких кораблей, 15 из которых построят во Франции.
Планируется, что первое судно будет спущено на воду уже 9 декабря, его передача состоится в Одессе.
В январе 2022 года экипаж судна пройдет специальную переподготовку с французскими специалистами.
Реализация такого проекта стала возможной благодаря подписанию в 2019 году рамочного межправительственного соглашения между Украиной и Францией.
В целом, оно предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства французских кораблей на сумму 136,5 млн евро с локализацией части производства в Украине.
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