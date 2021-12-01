Парламент Угорщини зробив крок до "ЛГБТ-референдуму" Орбана 

У вівторок парламент Угорщини ухвалив резолюцію, яка надасть уряду повноваження провести референдум з питань ЛГБТ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters.

Цей крок дозволить прем’єр-міністру Віктору Орбану підняти його кампанію, спрямовану проти ЛГБТ, на новий рівень, коли він вступить у жорсткі передвиборчі перегони, на яких уперше за багато років він зіткнувся з ризиком програшу.

Орбан цього року запропонував провести референдум щодо законодавства його правлячої партії, яке обмежує обговорення в школах гомосексуалізму та трансгендерних питань, посилюючи культурну війну з Європейським Союзом.

Орбан намагається просувати соціальну політику, яка, за його словами, захищає християнські цінності від західного лібералізму. Він ставить у центр своєї кампанії питання так званої "пропаганди ЛГБТ" та міграції.

Парламент проголосував щодо чотирьох питань референдуму одне за одним.

Угорців запитають, чи підтримують вони проведення семінарів щодо сексуальної орієнтації в школах без згоди батьків, і чи вважають вони, що процедури зміни статі повинні заохочуватися серед дітей.

Їх також запитають, чи слід показувати без будь-яких обмежень дітям контент, який може вплинути на сексуальну орієнтаціюю.

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