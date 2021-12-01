Парламент Венгрии сделал шаг к "ЛГБТ-референдуму" Орбана

Во вторник парламент Венгрии принял резолюцию, которая предоставит правительству полномочия провести референдум по ЛГБТ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщило агентство Reuters.

Этот шаг позволит премьер-министру Виктору Орбану поднять его кампанию, направленную против ЛГБТ, на новый уровень, когда он вступит в жесткую предвыборную гонку, на которой впервые за многие годы он столкнулся с риском проигрыша.

В этом году Орбан предложил провести референдум по законодательству его правящей партии, которое ограничивает обсуждение в школах гомосексуализма и трансгендерных вопросов, усиливая культурную войну с Европейским Союзом.

Орбан пытается продвигать социальную политику, по его словам, защищающую христианские ценности от западного либерализма. Он ставит в центр своей кампании вопросы так называемой "пропаганды ЛГБТ" и миграции.

Парламент проголосовал по четырем вопросам референдума один за другим.

Венгров спросят, поддерживают ли они проведение семинаров по сексуальной ориентации в школах без согласия родителей, и считают ли они, что процедуры смены пола должны поощряться среди детей.

Их также спросят, следует ли показывать без каких-либо ограничений детям контент, который может повлиять на сексуальную ориентацию.

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