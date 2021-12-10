Макрон: Нормандський формат потрібен, незалежно від перемовин Байдена і Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що вважає за необхідне зберігати Нормандський формат як формат перемовин, незалежно від перемовин лідерів США та РФ з питань, що стосуються України.

Про це повідомляє "Інтерфакс", пише "Європейська правда".

"Такі ініціативи - не заміна вже існуючому формату", - зазначив Еммануель Макрон на своїй великій пресконференції 9 грудня.

Він схвально відгукнувся про те, що Байден провів обговорення з європейськими союзниками до та після розмови з Путіним.

"Наше бажання - це взаємодіяти в контакті з Зеленським, якого я побачу у середу, і в контакті з Путіним, з яким я говоритиму наступного тижня, щоб пожвавити цей формат", - додав президент Франції.

Зазначимо, у Зеленського повідомляли, що його зустріч з Макроном та новим канцлером Німеччини може відбутися у Брюсселі наступного тижня.

9 грудня таку ж позицію висловив глава МЗС Франції на спільній пресконференції з новою міністеркою закордонних справ Німеччини. Вони зазначили, що сподіваються якнайшвидше провести наступну "нормандську" зустріч на рівні міністрів закордонних справ.

Нагадаємо, Росія у листопаді відхилила запропоновані Францією та Німеччиною дати міністерської зустрічі у Нормандському форматі. Глава МЗС РФ Сергєй Лавров пояснив це розпланованим графіком і тим, що Росія не отримала відповіді на свої пропозиції щодо підсумкового документа такої потенційної зустрічі, які передали 29 жовтня. За його словами, йдеться про тристорінковий документ.

Згодом МЗС РФ опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом. Такий крок пояснили тим, що позиція російської сторони і її підхід до проведення зустрічі в Нормандському форматі нібито регулярно викривлюється.

Про те, яку роль це зіграло для України - дивіться у відеоблозі ЄвроПравди.