Макрон: Нормандский формат нужен вне зависимости от переговоров Байдена и Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что считает необходимым сохранять Нормандский формат как формат переговоров, независимо от переговоров лидеров США и РФ по вопросам, касающимся Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

"Такие инициативы – не замена уже существующему формату", – отметил Эммануэль Макрон на своей большой пресс-конференции 9 декабря.

Он одобрительно отозвался о том, что Байден провел обсуждение с европейскими союзниками до и после разговора с Путиным.

"Наше желание – это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я буду говорить на следующей неделе, чтобы оживить этот формат", – добавил президент Франции.

Отметим, у Зеленского сообщали, что его встреча с Макроном и новым канцлером Германии может состояться в Брюсселе на следующей неделе.

9 декабря такую ​​же позицию высказал глава МИД Франции на совместной пресс-конференции с новым министерством иностранных дел Германии. Они отметили, что надеются как можно быстрее провести следующую "нормандскую" встречу на уровне министров иностранных дел.

Напомним, Россия в ноябре отклонила предложенные Францией и Германией даты министерской встречи в Нормандском формате. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил это распланированным графиком и тем, что Россия не получила ответа на свои предложения по итоговому документу такой потенциальной встречи, которые передали 29 октября. По его словам, речь идет о трехстраничном документе.

Впоследствии МИД РФ опубликовал конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Такой шаг объяснили тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажаются.

О том, какую роль это сыграло для Украины – смотрите в видеоблоге ЕвроПравды.