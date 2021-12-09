Франція й Німеччина хочуть якнайшвидше організувати "нормандську" зустріч глав МЗС

Франція й Німеччина прагнуть якнайшвидше організувати "нормандську" зустріч на рівні міністрів закордонних справ.

Як повідомляє AFP/Le Figaro, про це заявили на спільній пресконференції міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та нова міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише "Європейська правда".

Ле Дріан наголосив, що у Парижі й Берліні хочуть якомога швидше організувати зустріч Нормандського формату на рівні глав МЗС.

"Відомо, що потрібно робити. Тепер потрібна політична воля зробити це, і цю політичну волю можна висловити дуже чітко під час "нормандської" зустрічі", - сказав він.

Анналена Бербок зазначила, що важливо продовжувати дипломатичну роботу на основі Мінських домовленостей і повторила, що Росія "заплатить серйозну політичну ціну, і особливо економічну у разі нового зазіхання на суверенітет України".

Жан-Ів Ле Дріан додав, що вітає перемовини між лідерами США і РФ, підкресливши, що канали діалогу можуть допомогти почати деескалацію.

Нагадаємо, Росія у листопаді відхилила запропоновані Францією та Німеччиною дати міністерської зустрічі у нормандському форматі. Глава МЗС РФ Сєргєй Лавров пояснив це розпланованим графіком і тим, що Росія не отримала відповіді на свої пропозиції щодо підсумкового документа такої потенційної зустрічі, які передали 29 жовтня. За його словами, йдеться про тристорінковий документ.

Згодом, 17 листопада, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

В МЗС РФ пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони і її підхід до проведення зустрічі в Нормандському форматі нібито регулярно викривлюється.

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