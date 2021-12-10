МЗС: організація можливого візиту Папи Римського до України є на порядку денному

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували ймовірний візит Папи Римського Франциска до України.

Коментар відомство надало "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

"Питання організації можливого апостольського візиту до України Папи Франциска на запрошення президента України Володимира Зеленського знаходиться на порядку денному двостороннього політичного діалогу", - заявили в пресслужбі МЗС.

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Згідно з відповіддю міністерства, можливості та терміни візиту опрацьовуватимуть дипломатичні канали "відповідно до усталеної практики".

Голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив 1 грудня, що очікує на візит Папи Римського Франциска до України, хоча він ще не анонсований офіційно.

"Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні. Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу і нашої держави", - сказав глава УГКЦ.

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