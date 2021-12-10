Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

МЗС: організація можливого візиту Папи Римського до України є на порядку денному

П'ятниця, 10 грудня 2021, 14:35

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували ймовірний візит Папи Римського Франциска до України.

Коментар відомство надало "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

"Питання організації можливого апостольського візиту до України Папи Франциска на запрошення президента України Володимира Зеленського знаходиться на порядку денному двостороннього політичного діалогу", - заявили в пресслужбі МЗС.

Читайте також
Глава УГКЦ повідомив про намір Папи Римського відвідати Україну 

Згідно з відповіддю міністерства, можливості та терміни візиту опрацьовуватимуть дипломатичні канали "відповідно до усталеної практики".

Голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив 1 грудня, що очікує на візит Папи Римського Франциска до України, хоча він ще не анонсований офіційно.

"Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні. Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу і нашої держави", - сказав глава УГКЦ.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Статті

Підтримка та санкції: як Джо Байден планує просувати демократію у світі

Саміт задля розвитку демократій є частиною передвиборчих обіцянок Джо Байдена, а після подій 6 січня він став необхідністю також для США. 
10 грудня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Ердоган під тиском проблем: чому турецька влада стрімко втрачає популярність

Обвал національної валюти, інфляція, яка може сягати 58%, протести та падіння рейтингів влади. Все це – про виклики, які постали перед Туреччиною.
9 грудня 2021 — Євгенія Габер, Юрій Панченко

Німеччина після Меркель: як працюватиме уряд Шольца та чого чекати Україні

Якою буде політика нового уряду Німеччини? На яку допомогу Берліна може розраховувати Київ і як уряд Шольца готовий діяти у разі нової агресії з боку РФ?
9 грудня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди