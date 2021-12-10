МИД: организация возможного визита Папы Римского в Украину есть в повестке дня

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали вероятный визит Папы Римского Франциска в Украину.

Комментарий ведомство предоставило "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

"Вопрос организации возможного апостольского визита в Украину Папы Франциска по приглашению президента Украины Владимира Зеленского находится на повестке дня двустороннего политического диалога", - заявили в пресс-службе МИД.

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Согласно ответу министерства, возможности и сроки визита будут обрабатывать дипломатические каналы "в соответствии со сложившейся практикой".

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил 1 декабря, что ожидает визита Папы Римского Франциска в Украину, хотя он еще не анонсирован официально.

"Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении. Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства", – сказал глава УГКЦ.

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