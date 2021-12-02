Глава УГКЦ повідомив про намір Папи Римського відвідати Україну 

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук повідомив, що в Україні очікують на візит Папи Римського Франциска.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів під час Київського безпекового форуму, повідомила пресслужба заходу.

"Ми маємо добру новину. Очікуємо, що відбудеться його (Папи Франциска. - Ред.) візит до України. Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні", - сказав глава УГКЦ.

"Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу і нашої держави", - наголосив він.

Шевчук сказав, що кілька тижнів тому мав можливість особисто спілкуватися з Папою Франциском про Україну, і що глава Ватикану дуже переймається долею простих людей.

"Святий отець дуже цікавився, як живе український народ, і справді дуже глибоко цим переймається", - додав глава УГКЦ.

Він також зазначив, що розповів Папі про спільні відчуття серед представників різних українських церков і релігій про те, що війна закінчить після того, як Папа відвідає Україну, зазначила пресслужба форуму.

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