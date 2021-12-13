Норвегія ще більше посилить коронавірусні обмеження цього тижня, щоб зупинити поширення вірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ситуація серйозна. Поширення інфекції занадто велике, і ми повинні вжити заходів, щоб обмежити цей розвиток", - сказав він.

Які саме заходи запровадять прем'єр не уточнив.

Норвегія демонструє рекордні показники як за кількістю нових випадків зараження COVID-19, так і за кількістю госпіталізацій, частково через поширення варіанту коронавірусу "Омікрон".

У новій оцінці ризику, опублікованій у понеділок, Норвезький інститут громадського здоров’я (FHI) рекомендував уряду діяти швидко.

"Відсутність дій зараз може призвести до серйозних негативних наслідків для суспільства, а не лише для медичних служб та муніципалітетів", – заявив FHI.

Раніше уряд Норвегії оголосив низку обмежень на період різдвяних і новорічних свят, щоб зменшити соціальні контакти та уповільнити передачу коронавірусу після кількох тижнів зростання випадків захворювання. Заходи набули чинності 9 грудня.