Норвегія посилить COVID-обмеження на Різдво

Уряд Норвегії оголосив низку обмежень на період різдвяних і новорічних свят, щоб зменшити соціальні контакти та уповільнити передачу коронавірусу після кількох тижнів зростання випадків захворювання.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

"Ми дуже хотіли б покінчити з пандемією. Зараз ситуація все ще настільки серйозна, що ми повинні запровадити нові заходи для збереження контролю", – сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Заходи набудуть чинності в четвер і будуть діяти протягом чотирьох тижнів. Вони будуть повторно оцінені через два тижні, 23 грудня.

У різдвяний період буде рекомендовано максимум 10 гостей вдома. Рекомендований ліміт можна збільшити до 20 напередодні Різдва або для вечірки. Громадськість також просять спробувати обмежити свої соціальні контакти.

Усім радять дотримуватись соціальної дистанції в один метр. Однак це не стосуватиметься дітей дитячих садків і початкових класів, а також тих, хто працює з дітьми, молоддю тощо.

Маски також необхідно носити, коли неможливо дотримати соціальну дистанцію у магазинах, торгових центрах, ресторанах, громадському транспорті, таксі та в приміщеннях на зупинках громадського транспорту.

Максимум 20 осіб зможуть зустрітися на приватних зібраннях у громадських місцях або в орендованих приміщеннях. Крім того, опівночі припиняється подача алкоголю в місцях з ліцензією на продаж алкогольних напоїв.

На масових заходах можуть зустрічатися до 3 груп по 200 осіб, де є фіксовані місця та соціальна дистанція в два метри.

Нагадаємо, уряд Румунії обговорює послаблення обмежень на період новорічних і різдвяних свят, але також планує посилити правила в’їзду через варіант "Омікрон".