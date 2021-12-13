Норвегия еще больше усилит коронавирусные ограничения на этой неделе, чтобы остановить распространение вируса.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Ситуация серьезная. Распространение инфекции слишком велико, и мы должны принять меры, чтобы ограничить это развитие", - сказал он.

Какие меры введут, премьер не уточнил.

Норвегия демонстрирует рекордные показатели как по количеству новых случаев заражения COVID-19, так и по числу госпитализаций, отчасти из-за распространения варианта коронавируса "Омикрон".

В новой оценке риска, опубликованной в понедельник, Норвежский институт общественного здоровья (FHI) рекомендовал правительству быстро действовать.

"Отсутствие действий сейчас может привести к серьезным негативным последствиям для общества, а не только для медицинских служб и муниципалитетов", – заявил FHI.

Ранее правительство Норвегии объявило ряд ограничений на период рождественских и новогодних праздников, чтобы уменьшить социальные контакты и замедлить передачу коронавируса после нескольких недель роста случаев заболевания. Правила вступили в силу 9 декабря.