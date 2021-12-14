Прем’єрка Литви допустила відставку уряду через транзит товарів підсанкційного "Білоруськалію"

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте у понеділок припустила, що через ситуацію з триваючим транзитом товарів підсанкційного "Білоруськалію" територією країни у відставку піде увесь її уряд.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

"Можу прямо сказати: я не виключаю такої можливості. Коли піднімається стільки питань до дій уряду, тоді уряд, якщо не може дати на них відповідь, повинен складати мандат", - заявила Шимоніте.

Вона додала, що її вибір буде залежати від того, чи вона буде відчуватиме спроможність відстоювати інтереси держави.

"Найважливіше зараз - не робити квапливих рішень, які ускладнять ситуацію, коли нам це найменш потрібно - з огляду на усі міжнародні обставини", - відреагував президент Гітанас Науседа.

Нагадаємо, двоє міністрів - глава МЗС та міністр транспорту - вже подали заяви про відставку після того, як з’ясувалося, що білоруська державна компанія "Білоруськалій" зможе продовжити експорт через територію Литви навіть після набрання чинності санкціями США. Їхню відставку ще не прийняли.

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